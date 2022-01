Residuato bellico rinvenuto nel bosco

TRIESTE - Stanno pulendo il bosco e tra gli alberi spunta un proiettile d'artiglieria. La segnalazione martedì pomeriggio verso le 17 a Basovizza, tra trieste e il confine di Stato con la Slovenia.



Sul posto, per la messa in sicurezza dell'area, è giunta dopo poco la pattuglia dei Carabinieri di Basovizza che ha delimitato la zona per consentire al Nucleo Artificieri della Polizia di Stato di eseguire la bonifica e messa in sicurezza dell'ordigno bellico.

L’ordigno alla fine è stato rimosso.