I residenti chiedono uno sgambatoio per cani a Marocco

MOGLIANO VENETO – Un’area interamente dedicata ai migliori amici dell’uomo, i cani. È questa la richiesta che alcuni residenti del quartiere Marocco di Mogliano Veneto hanno recapitato al presidente di Quartiere Alessandro Gorgosalice.



“L’idea dello sgambatoio per cani è davvero molto bella e per questo l’ho da subito appoggiata – spiega Gorgosalice -. Ho già messo al corrente dell’iniziativa il sindaco Davide Bortolato, che si è mostrato molto disponibile. Mi ha spiegato che se un numero sufficiente di residenti fa richiesta la realizzazione dell’opera diventa possibile. Per questo, come Associazione di Quartiere abbiamo fatto partire una raccolta firme. Si può già firmare presso il classico punto di raccolta del quartiere Marocco, la tabaccheria ‘Gazzetta’ in Via Marignana. Ci siamo dati tempo un paio di mesi: se raggiungeremo un numero di adesioni sufficienti, presenteremo il progetto ufficiale all’Amministrazione Comunale”.



E il primo firmatario è stato proprio il presidente di Quartiere Alessandro Gorgosalice, il quale ha già individuato lo spazio adatto per la realizzazione dello sgambatoio per cani. “I residenti, inizialmente, desideravano che l’opera venisse realizzata all’interno del quartiere Marocco. Facendo un giro di ricognizione, però, non ho trovato alcuno spazio idoneo a questo scopo. La nostra Associazione di Quartiere ha individuato, quindi, un’area adatta che si trova all’interno del Parco della Legalità, un parco spazioso, nato da poco, che bisogna iniziare a vivere. Lo sgambatoio può rappresentare, in questo senso, una bella occasione. Più precisamente, l’area individuata si trova lungo l’asse del Terraglio e lontano dalle abitazioni, in modo tale da non creare disturbo ai relativi proprietari”. L'area individuata dall'Associazione di Quartiere Marocco all'interno del Parco della Legalità in cui potrebbe sorgere lo sgambatoio per cani