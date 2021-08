Resana, ubriaco, se la prende con i Carabinieri

RESANA - Ubriaco, strattona i Carabinieri e prova a eludere i controlli. Nel pomeriggio di oggi, alle 16.30 circa, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Castelfranco Veneto hanno tratto in arresto, in flagranza di reato di resistenza a pubblico ufficiale, O.S., 41enne, cittadino marocchino pregiudicato, senza fissa dimora, clandestinamente presente sul territorio nazionale.



L'indagato, davanti a un bar del centro di Resana, in evidente stato di alterazione psicofisica e al fine di eludere il suo controllo, ha strattonato i militari operanti, prima di venire fermato. Nella circostanza, nessuno è rimasto ferito. L'arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della Compagnia di Castelfranco Veneto, in attesa dell'udienza di convalida.