Resana, esce di strada con l'auto e finisce contro un platano

RESANA - Verso le 9 di stamattina i Vigili del fuoco di Castelfranco Veneto sono intervenuti a Resana per un'incidente. Un'auto è fuoriuscita di strada finendo la propria corsa contro un platano.

Una persona è rimasta ferita in maniera grave: si tratta di un 24enne residente in zona. È stata soccorsa dal personale del 118 e ricoverata in ospedale con un codice di massima gravità. La prognosi è riservata.

Sul posto, oltre Suem e vigili del fuoco, anche le forze dell'ordine per i rilievi di legge. .