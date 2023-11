Il reportage / L'auto nel deposito, dentro il sangue di Giulia

HALLE SUL SAALE (GERMANIA) - E' solo un'auto, abbastanza comune, ma è anche il luogo del delitto, dell'assassinio di Giulia Cecchettin, e per questo merita la massima attenzione e un secondo esame accuratissimo il più lontano possibile dagli occhi elettronici dei media. Nella "Grande Punto" Filippo Turetta avrebbe infierito su Giulia con coltellate alla testa al collo e la ragazza ha tentato di difendersi si sono trovate tracce, non solo ematiche, di quel terribile sabato notte e della fuga dell'assassino: Il denaro che il giovane ancora aveva con sé quando è stato fermato sulla corsia d'emergenza dell'autostrada tedesca A9 all'altezza di Bad Duerrenberg, vicino a Lipsia, dopo sette giorni esatti di fuga. E poi un coltello, dei guanti e una scheda prepagata. Un'auto nera, come questa storia, e che da sabato scorso è sotto la gelosa custodia della polizia di Halle.

Un suo portavoce, al telefono con l'ANSA, ha confermato: "L'abbiamo noi e siamo in contatto con gli inquirenti italiani" per stabilire "quando l'automezzo verrà esaminato di nuovo a livello tecnico-criminale". "Di nuovo" perché un primo esame c'è già stato e, come trapelato sui media, ha portato al rinvenimento anche di tracce di sangue, presenti pure su scarpe e vestiti del 22enne. Dal verbale della sua confessione di cui si è appreso nelle ultime ore emergerebbe che aveva lui stesso diverse ferite alle mani e alle caviglie, indizio di colluttazione avvenuta - si presume - nell'auto con la sua vittima la quale quindi ha provato a salvarsi sino alla fine.

Nella borsa di Turetta trovata sempre nella Punto c'era un coltello da cucina con una lama di 12 centimetri, probabilmente l'arma del delitto, un paio di guanti e una scheda prepagata. Sarebbero stati trovati inoltre circa 300 euro in contanti, aprendo la porta a interrogativi sul perché il giovane non sia riuscito a spenderli e generando ipotesi sul motivo per il quale la Punto si fosse fermata mentre percorreva l'A9 verso sud (Monaco) e non nord (Berlino) come sarebbe stato più logico fuggendo dall'Italia: forse un'uscita e un reingresso in autostrada dopo una vana ricerca di un distributore nella campagna della Sassonia-Anhalt che a tratti ricorda paesaggi settecenteschi. O forse, sempre come emerge dal verbale della confessione, una scelta condizionata dalla confusione di chi ha pensato "più volte di farla finita" nel corso della sua fuga senza però aver mai trovato il coraggio.

La Punto è "in Germania", ha detto il portavoce della polizia dopo una pausa durante la quale è sembrato trovare l'ispirazione per essere quanto più generico possibile pur evitando il "kein Kommentar", l'inaggirabile "no-comment" istituzionale tedesco sordo ad ogni insistenza. Eppure, per evitare trasporti che rischiano di inquinare le prove con accidentali urti, la vettura che tutti i giornalisti italiani sguinzagliati ad Halle cercano di inquadrare anche solo da lontano sin da domenica scorsa non dovrebbe essere lontana. Le ditte di rimozione veicoli che fanno depositi giudiziari ad Halle, la maggiore città della regione, sono tre, come risponde il centralino di una di loro a chi lo chiede. Nello spiazzo della maggiore, la "Wetterau Auto Service", oggi pomeriggio c'erano tre o quattro auto nere ma - ovviamente - nessuna Punto in vista. (dall'inviato Rodolfo Calò, ANSA)