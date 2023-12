Reimpiantate le mani a un paziente vittima di doppia amputazione

VERONA - Un'equipe del centro di chirurgia della mano dell'ospedale di Verona ha portato a termine con successo il reimpianto contemporaneo di entrambe le mani amputate di un paziente. L'amputazione bilaterale viene definita in medicina un'emergenza tempo-dipendente, che richiede un livello organizzativo elevato proprio per l'eccezionalità dell'azione in simultanea sulla destra e sulla sinistra. Finora in letteratura erano descritti solo quattro casi nel mondo. Quello di Verona, eseguito dal team guidato da dottor Massimo Corain, è il quinto al mondo, il primo in Veneto, reso possibile dal perfetto funzionamento del Trauma Center regionale.

L'operazione è avvenuta alcune settimane fa, ed è stat5a resa nota solo ora, con la dimissione del paziente. Il Suem 118 aveva soccorso a Vicenza un uomo che a causa di un incidente su una macchina per la lavorazione del legno aveve subito l'amputazione netta bilaterale al polso. Il Suem ha così attivato la rete del trauma center, e mentre il ferito arrivava a Borgo Trento veniva immediatamente la sala operatoria delle urgenze e organizzate le due équipe chirurgiche. Procedure particolari anche per il trasporto delle due parti amputate, che, come per gli organi da trapiantare, sono state conservate in appositi contenitori con il ghiaccio. Erano presenti in sala operatoria 4 microchirurghi che per 7 ore e mezza hanno operato in simultanea sui due arti. Il paziente è rimasto ricoverato 4 settimane presso la struttura veronese, per le cure necessarie alla buona riuscita dell'intervento, anche per il rischio di complicanze vascolari o infettive. Il paziente è ora affidato ad un reparto di rieducazione funzionale per uno speciale recupero della funzionalità delle mani. Il Veneto ha una consolidata esperienza nella gestione multidisciplinare dei politraumi, attraverso una rete di cinque Centri di Alta specializzazione (Treviso, Mestre, Padova, Vicenza e Verona).

A questa rete salvavita, cui il Suem 118 smista i politraumi gestiti su base specialistica, si aggiungono altri 12 ospedali territoriali di secondo livello.In questa rete, la chirurgia della mano dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona è il punto di riferimento per i traumi all'arto superiore. Quanto il Suem 118 ha soccorso il paziente vicentino ha così attivato la rete del trauma center, e mentre il ferito arrivava a Verona, a Borgo Trento venivano immediatamente attivate la sala operatoria delle urgenze e le due équipe chirurgiche. Procedure particolari anche per il trasporto delle due parti amputate, che, come per gli organi da trapiantare, sono state conservate in appositi contenitori con il ghiaccio. La ripresa della funzionalità delle mani, in questo caso, equivale a garantire l'autosufficienza nelle minime attività quotidiane come nutrirsi e l'igiene personale. Un processo che può durare fino a 7 o 8 mesi.

L'Unità operativa complessa di Verona è l'unica in Veneto specializzata nella mano. Ha un volume di 2.000 interventi l'anno, di cui circa 450 sono urgenze da trauma provenienti da tutto il Veneto non solo. Soddisfazione è stata espressa dal direttore generale dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona, Calisto Bravi. "I livelli di eccellenza del nostro Polo chirurgico Confortini sono noti - ha detto - ma vogliamo ribadire oggi che le moderne tecnologie non sono che un elemento di successo". "La colonna portante di Auoi - ha spiegato - sono i suoi professionisti: medici, infermieri e tecnici di altissima professionalità, capaci di curare ma soprattutto di fronteggiare qualsiasi esperienza. Anche per la prima volta, come il reimpianto bilaterale delle mani".