Il Regno Unito voleva invadere l'Olanda per i vaccini anti-Covid

REGNO UNITO - Durante la pandemia, il governo britannico, sotto la guida di Boris Johnson, prese in considerazione l'idea di inviare truppe nei Paesi Bassi per sequestrare cinque milioni di dosi di vaccino anti-Covid. La rivelazione arriva direttamente dalle memorie dell'ex premier, in cui racconta i retroscena delle tensioni tra Regno Unito e Unione Europea nel 2021. Al centro dello scontro vi era una fabbrica di Leida, in Olanda, gestita dalla Halix, produttrice dei vaccini AstraZeneca, richiesti sia dal Regno Unito che dall'Ue. A causa dei ritardi nelle forniture destinate all'Europa, la Commissione europea, guidata da Ursula von der Leyen, aveva minacciato di interrompere le esportazioni di vaccini verso i Paesi con tassi di vaccinazione più alti, come il Regno Unito. Secondo Johnson, il governo britannico arrivò a considerare un'azione militare contro lo stabilimento olandese per garantirsi le dosi necessarie, ma l'idea fu presto abbandonata. L'ex primo ministro ha ammesso che sarebbe stato "una follia" invadere un paese alleato della NATO.