Il regista Oliver Stone intervistato dal Festival del Viaggiatore di Asolo

ASOLO - Il Festival del Viaggiatore, ad Asolo dal 25 al 27 settembre, incrocia nel suo cammino il regista tre volte premio Oscar, Oliver Stone. Ne nasce una bella e lunga conversazione, in cui il regista americano, intervistato con garbo da Giulia Cananzi, non si risparmia. Un vero e proprio cortometraggio realizzato da Roberto Lena, in cui il regista racconta il suo rapporto speciale con il viaggio, metafora della vita.

L'occasione è la pubblicazione della sua autobiografia "Cercando la luce", edita da La nave di Teseo e un suo recente soggiorno a Bassano del Grappa e ad Asolo. "In questo momento dò valore alle memorie" ha detto Stone, in apertura: la famiglia, l'adolescenza, il Vietnam e poi via via, una vita che si dipana, tra successi e cadute, alla ricerca di trovare la propria realizzazione umana. A quarant'anni qualche punto fermo, che diventa, appunto, memoria. Un rapporto speciale con il viaggio: "Viaggiare è guardare, respirare la vita in tutta le sue forme. È meraviglioso." dice Stone "L’importante è essere liberi. I viaggi sono stati fondamentali per i miei film: ho visto molto e ho imparato molto."

L'intervista in esclusiva per il Festival del viaggiatore è disponibile sul sito. Per chi fosse a Venezia oggi, in occasione della 77°Mostra del Cinema, l'appuntamento è al Lido alle 13.00 dove, all'Hotel Excelsior, nello spazio della Regione Veneto il Premio Segafredo Zanetti Città di Asolo UN LIBRO UN FILM.

Il Festival del Viaggiatore si terrà ad Asolo dal 25 al 27 settembre, con un appuntamento anche a Maser e un anteprima il 19 a Bassano del Grappa, per un totale di diciotto incontri. Tra gli ospiti, quest'anno, nomi di prestigio come Amanda Sandrelli, Tosca, Lidia Maria Concetta Mattei, per lei un ritorno, e Ravera. Gli eventi del festival si possono prenotare da oggi sulla piattaforma Eventbrite.

https://www.youtube.com/watch?v=HECl3m3YM8Q