La regione stanzia 750mila euro per il depuratore di Castelfranco

CASTELFRANCO – Il consiglio regionale del Veneto ha chiuso la legislatura ieri, in vista delle prossime elezioni reginali di settembre, approvando lo stanziamento di risorse legate alla Legge Speciale per Venezia, che sono state destinate ad interventi di bonifica e risanamento ambientale che saranno realizzati nelle province di Venezia, Padova e Treviso.



Tra questi una parte è riservata a Castelfranco Veneto, tant’è che in una nota della regione si legge: “750.000 euro per lavori di adeguamento della sezione di disidratazione e realizzazione delle nuove sezioni di filtrazione finale e disinfezione presso l’impianto di depurazione in località Salvatronda di Castelfranco Veneto”.



L’assessore regionale allo sviluppo economico con competenza sulla legge speciale per Venezia spiega che: “Non poteva concludersi meglio la mia esperienza di consigliere regionale perché la proposta di riallocazione di risorse relative alla legge speciale va a risolvere tutta una serie di criticità del nostro territorio. Per citarne solo alcune, la bonifica della C&C di Pernumia (PD), con una vicenda che avevo visto nascere nel 2005 da consigliere padovano, e dell’ex-Nuova ESA di Marcon (VE). Siamo riusciti a dare risposte a problemi che persistevano da anni, mantenendo le promesse con i cittadini”.