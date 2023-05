In Regione aumentano le vetture ibride ed elettriche

VENEZIA - Quando si parla di mobilita' del futuro, sono tutti concordi: le nuove generazioni la sognano sostenibile, elettrica e digitale. Ma se da un lato si prospetta un futuro 'green', dall'altro bisogna scontrarsi con la fotografia attuale (a due velocita') del parco auto circolante. Lo dimostra l'analisi del Centro studi di AutoScout24 su base dati Aci, realizzata in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente. Il dato positivo (o almeno in parte) e' che nel 2022 le auto ibride ed elettriche in circolazione in Veneto hanno raggiunto quota 149.018 vetture (+36,9% sul 2021), ma rispetto al totale rappresentano solo il 4,6%, con le elettriche che si fermano allo 0,4%. Dati quindi in crescita ma non ancora sufficienti per un rinnovo radicale del parco auto esistente, storicamente datato e obsoleto: sempre nel 2022 sono 1.407.126 le vetture in circolazione con una classe di emissioni Euro 4 o inferiore (43,7% sul totale), di cui ben 227.750 addirittura Euro 0-1 (7,1%). Anche considerando l'eta' media: quasi un terzo, pari a 1.057.060 vetture, ha 15 anni o piu'. (ANSA).