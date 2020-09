Regionali Veneto, malore per Lorenzoni in diretta Fb

"Ho avuto oggi un calo di pressione legato alla presenza del coronavirus". Lo dice in una nota Arturo Lorenzoni, candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Veneto, dall’ospedale di Padova dove è in osservazione dopo il malore accusato oggi durante una diretta Facebook."I medici hanno ritenuto opportuno ricoverarmi nel reparto di malattie infettive per procedere con vari accertamenti. L'ossigenazione è buona, la temperatura è scesa, e nelle prossime ore si procederà con una serie di controlli per escludere ogni altra complicazione".

A raccontare quanto accaduto era stato ieri mattina lo staff del candidato. "Al termine della conferenza stampa con il ministro Boccia e con il sottosegretario Baretta in collegamento da casa, Arturo Lorenzoni ha avuto un leggero mancamento causato dallo stress e da un calo di pressione. Lorenzoni si è prontamente ripreso".

Il candidato presidente del centrosinistra Arturo Lorenzoni, risultato positivo al coronavirus nei giorni scorsi, aveva promesso di continuare la campagna elettorale da remoto con incontri in teleconferenza.