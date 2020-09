Regionali, giallo sui voti attribuiti a Mirella Balliana

VITTORIO VENETO – Al seggio 9, ospitato nella scuola primaria “Parravicini”, le preferenze ottenute da Mirella Balliana, candidata consigliere alle regionali per la lista “Il Veneto che vogliano”, sono ufficialmente zero. E questo dato, riportato anche sul sito internet del Comune di Vittorio Veneto nella sezione risultati elettorali, ad alcuni votanti del seggio 9, che avevano espresso la preferenza proprio per Balliana, non è passato inosservato, tanto da contattare immediatamente la candidata e segnalarle che i conti non tornerebbero.

«Contattata dagli elettori, stamane – racconta Balliana (in foto) che è consigliere comunale con Rinascita Civica – ho telefonato all’ufficio elettorale del Comune che ha fatto subito una verifica sul verbale depositato in Comune, nel quale appunto risultano per me voti 0 al seggio 9. Ora mi è stato consigliato di sentire il Tribunale per poter verificare quanto riporta l’altro verbale trasmesso con le schede. Non voglio accusare nessuno, ma è giusto verificare nel rispetto di chi mi ha confermato, e sono diversi, di aver espresso la preferenza per me in quel seggio».

Balliana è certa che chi le ha detto di averla votata lo ha fatto, tra questi ci sono infatti anche dei suoi collaboratori che l’hanno sostenuta in questa campagna elettorale. «Non vorrei – dice – che si fosse trattato di un errore di trascrizione. È bene verificare».

Mirella Balliana a Vittorio Veneto ha ottenuto 375 preferenze (è stata la terza più votata dopo Sonia Brescacin della lista Zaia e Gianpiero Possamai della Lega) e per “Il Veneto che vogliamo” è risultata la più votata della lista in provincia di Treviso.