Regionale Postumia: in settimana probabile chiusura del ponte sulla Livenza

MOTTA DI LIVENZA - Chiusura regionale Postumia all’orizzonte: Veneto Strade, che sta eseguendo dei lavori strutturali in questi giorni attraverso l’ausilio di un semaforo temporaneo, dovrà operare senza traffico per poter concludere l’opera.



Pertanto sarà necessario chiudere al traffico la Regionale all’altezza del ponte, in uno snodo molto delicato per la viabilità non solo comunale.



La segnalazione è giunta a Motta e Meduna di Livenza nella giornata di giovedì da parte di Veneto Strade. Segnalazione anche a Meduna in quanto con tutta probabilità il traffico anche pesante dovrà per forza passare da questo comune.



Un’ipotesi di chiusura potrebbe essere dal 18 al 27 novembre, ma nulla è stato ancora confermato. Si saprà di più ad inizio settimana prossima.