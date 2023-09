La regina della chirurgia estetica: “Ridurre le protesi la miglior decisione della mia vita”

Nell'epoca in cui molte donne ricorrono ai ritocchi per sentirsi più belle, Tara Jayne McConachy si autoproclama la regina della chirurgia estetica. Il suo primo intervento è arrivato a soli 21 anni e da allora non ha più smesso. In pochi anni, la modella di OnlyFans ha scelto di sottoporsi a sei interventi per modellare il suo seno esplosivo e cinque per ottenere un naso perfetto. Tuttavia, ora si è distinta con una scelta in controtendenza. "Ridurre il mio seno è stata la decisione migliore che potessi prendere", confida ai suoi 200mila follower su Instagram. Scopriamo insieme il motivo.

Dall'intervento che suo padre le ha regalato per il suo 21esimo compleanno, McConachy si è innamorata della chirurgia estetica e da allora l'influencer e creatrice di contenuti per adulti non ha più smesso. Ma ora sembra esserci un cambio di rotta. Nei social, ha condiviso una foto in cui sfoggia le sue curve esplosive in una tutina dai colori vivaci e dagli spacchi audaci. Il seno esplosivo è in primo piano e messo in mostra dall'abbigliamento. La celebrità della piattaforma per adulti ha anche abbellito il viso con ombretto, ciglia lunghissime e fondotinta, per mettere in risalto anche le carnose labbra "gonfiate" dal filler. Ma dopo l'impatto iniziale, dettato dalla foto, gli utenti social hanno notato la didascalia choc: "Sciogliere la maggior parte delle mie protesi è stata una delle decisioni migliori che potessi prendere".

La reazione del web è stata variegata. Molti follower hanno elogiato la sua scelta, commentando con parole di incoraggiamento e supporto. Tuttavia, diversi utenti si sono chiesti cosa intendesse esattamente. "Perché l'hai fatto? E soprattutto... non sembrano sgonfie, dove hai ridotto le protesi?", ha domandato un utente. La modella ha quindi fornito spiegazioni più dettagliate: "I medici mi hanno avvertito che pesare 45 chili con un seno così pesante poteva essere molto pericoloso per la mia salute. Così ho deciso di ridurle e, probabilmente, continuerò a farlo finché non avrò un seno, pur sempre rifatto, ma più piccolo e armonioso al mio corpo". I suoi numerosi fan possono quindi stare tranquilli: nonostante la "sgonfiatina", lei rimarrà la regina del lifting.

Foto: Instagram