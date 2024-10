Reggio Emilia dilaga nel finale, Treviso ko

REGGIO EMILIA - La UnaHotels Reggio Emilia con un netto 88-64 si aggiudica un match andato a strappi con tanti parziali di entrambe le squadre. Decisivo quello dell’ultimo periodo (31-14) che non ha lasciato scampo alla Nutribullet, in partita fino ad una manciata di minuti dal termine grazie con un D’Angelo Harrison da 16 punti.

LA CRONACA

La terza giornata di LBA porta la Nutribullet a Reggio Emilia in uno scontro con ex da una parte e dall’altra, in particolare Chillo e Uglietti per la UnaHotels e Osvaldas Olisevicius nelle file biancoazzurre.

Coach Priftis inserisce nello starting five Winston, Barford, Cheatham, Gombauld e Grant; coach Vitucci schiera Mascolo, Harrison, Olisevicius, Paulicap ed Alston.

È la tripla di Cheatham ad aprire le danze. L’inizio di gara non è brillante: si gioca a ritmi altissimi ma si segna poco. Il canestro da lontano di Grant però vale l’8-0 dopo 3′, coach Vitucci ferma subito la partita e la mossa funziona perchè Bruno Mascolo sblocca TVB e D’Angelo Harrison chiude un 2+1 che vale il -3. Paulicap si mette in partita con una stoppata devastante e Alston segna per il 10-7 di metà primo quarto. La partita sale di colpi: Smith per i padroni di casa, Harrison e Olisevicius per Treviso e il tabellone si muove. L’1/2 di Bowman fissa il punteggio alla prima pausa sul 17-12.

Parte bene la Nutribullet: la giocata da 3 punti di Macura ed il canestro galleggiando in aria di Mascolo pareggiano la gara a quota 17. JP Macura è caldo e infila la tripla allo scadere dei 24″ per il primo sorpasso TVB. Ci vogliono quasi 3 minuti per vedere il primo canestro della UnaHotels, ma Bowman, ancora dalla lunetta, mette punti a referto. Grant, Macura e di nuovo Grant vanno a bersaglio da dietro l’arco e il floater di Harrison vale il nuovo -1 (27-26). La partita resta in equilibrio con i canestri di Gombauld e Olisevicius. L’ottavo e il nono punto di D’Angelo Harrison riportano Treviso in vantaggio. Bowman alza di nuovo il ritmo e risponde al 2/2 di Grant volando a canestro. Dee Harrison ruba e manda a segnare Paulicap per il +3. Faye schiaccia il 33-34, ma Bowman si inventa un super assist ancora per Paulicap che appoggia al vetro e nell’ultima azione Mascolo infila il long-two proprio sulla sirena per il 33-38 di fine prima primo tempo.

Reggio Emilia inizia bene la ripresa con un parzialino di 4-0, ma Justin Alton, con la tripla, a ricaccia indietro gli Emiliani. La UnaHotels però non ci sta e con Faye trova il 41 pari. A riportare avanti Treviso ci pensa Dee Harrison che scollina in doppia cifra. Faye e Winston piazzano un altro 4-0, che questa volta vale il sorpasso sul 45-43 a metà terzo periodo. Winston segna anche da lontano e prolunga il break che è fermato dal 2/2 di Mazzola. Cassius Wintson spinge sull’acceleratore e trascina Reggio sul +9. Treviso è in rottura e Barford colpisce di tabella da 3 punti per il 57-45: coach Vitucci ferma la partita. Osvaldas Olisevicius caccia la bomba che vale il -9 e lo porta a superare i 1000 punti in SerieA. Il terzo periodo si chiude con il terzo recupero di Harrison che in solitaria appoggia il 57-50.

Il parziale biancoazzurro continua nell’ultimo quarto con il canestro di Alston, Faye però è una costante spina nel fianco e rimette 7 punti tra le squadre. Winston affetta la difesa trevigiana e guida la UnaHotels sul +11; Bowman in rovesciata e Macura con una tripla assurda combinano un 5-0 che tiene in scia TVB (63-57). Lo strapotere a rimbalzo dei padroni di casa fa aumentare nuovamente il divario, serve una magata di Harrison per tenere lì Treviso. Braford dalla media e Uglietti da dietro l’arco però trovano canestri pesantissimi. Negli ultimi due minuti la UnaHotels dilaga allungando fino al 88-64.

La Nutribullet ora avrà un doppio impegno al Palaverde, domenica 20 contro Trento e sabato 26 contro Trieste.

trevisobasket.it

UNAHOTELS REGGIO EMILIA - NUTRIBULLET TREVISO BASKET 88-64

UNAHOTELS: Winston 13 (5-7, 1-4), Barford 24 (6-8, 3-7), Grant 11 (0-2, 3-5), Cheatham 5 (0-5, 1-5), Gombauld 2 (1-1); Gallo, Faye 12 (6-7), Smith 10 (4-4, 0-4), Uglietti (0-1), Vitali 11 (1-3, 3-3), Chillo (0-1 da 3). Ne: Fainke. All.: Priftis

NUTRIBULLET: Mascolo 8 (4-8, 0-2), Harrison 16 (6-10, 0-2), Olisevicius 7 (2-5, 1-4), Alston 7 (2-4, 1-4), Paulicap 4 (2-7); Bowman 8 (3-5, 0-3), Mazzola 2 (0-3 da 3), Mezzanotte (0-1 da 3), Macura 12 (1-3, 3-6). Ne: De Marchi, Spinazzè, Torresani. All.: Vitucci

ARBITRI: Lo Guzzo, Paglialunga, Patti

NOTE: parziali 17-12, 33-38, 57-50. T.l.: RE 9/16, TV 9/14. Da 2: RE 23/38, TV 20/42. Da 3: RE 11/29, TV 5/25. Rimbalzi: RE 16+34 (Faye 2+12), TV 8+21 (Harrison 1+7). Assist: RE 18 (Winston 5), TV 10. Perse: RE 19, TV 14. Recuperi: RE 7, TV 11 (Harrison 4).