La Regata storica di Venezia vinta dal 'rosa'

VENEZIA - La vittoria del gondolino 'rosa' condotto dalla coppia Matteo Zaniol e Nicolò Trabuio si è aggiudicato la Regata storica di Venezia. In testa fin dalla partenza la coppia ha resistito al tentativo del 'canarin' (giallo) di Simone Costantini e Federico Busetto e dell''azzurro' di Giacomo Marangon e Gabriele Lazzarini. Una gara caretterizzata da una sostanziale correttezza ma soprattutto dall'affacciarsi nelle prime posizioni di nuove promesse del remo tanto che chi era sul 'canarin' si era qualificato durante le gare di selezione in modo del tutto inatteso. Tant'è che Costantini e Busetto avevano detto a mo di sfida: "ora che ci siamo vinciamo". Non è andata così ma le nuove leve hanno superato volti noti come i vincitori dell'edizione 2022 Andrea Ortica e Jacopo Colombi giunti quarti. Straordinaria la vittoria, per le donne, della mascareta 'arancione' di Silvia Bon e Debora Scarpa. Le due regatanti a febbraio scorso, mentre si allenavano, erano state investite da un taxi acqueo e si erano definite "vive per miracolo", dopo che la loro barca era stata letteralmente spezzata in due.

Non a caso hanno ritenuto anche oggi "un miracolo" essere in gara e vincenti per di più con una barca in prestito. Per questo al termine della competizione hanno invitato a correre di meno in laguna, a rispettare le imbarcazioni più fragili ma anche hanno chiesto all'amministrazione comunale di trovare soluzioni contro moto ondoso e traffico acqueo ormai chieste da decenni. A fare da cornice alla gara, oltre allo scenario di Venezia e del percorso ta San Marco e il Canal Grande, anche migliaia di persone assiepate a far tifo sulle barche ma anche lungo il percorso coinvolgendo i tanti turisti giunti in città. Ancora una volta tradizione e sport si sono così fuse, visto che la Storica praticamente chiude la stagione della voga in laguna. Un traguardo che è stato raggiunto dai vari equipaggi e fissato a pochi metri da Ca' Foscari, sede dell'ateneo veneziano, davanti alla 'Machina', il palco galleggiante allestito per l'occasione. A tagliare il traguardo, si sono susseguite, prima di Mascarete e Gondolini, Schie, Maciarele, e i Pupparini dei Giovanissimi e Caorline a sei remi.

La sfida, in questo caso con i galeoni, tra le Università ha visto trionfare per l'ennesima volta Ca'Foscari di Venezia. A far da prologo alla gara il corteo acqueo con le imbarcazioni storiche molte delle quali restaurate negli ultimi anni, tra cui la bissona 'Floreale' varata ieri all'Arsenale con a bordo figuranti a raccontare i fasti dogali della Serenissima. Per il sindaco Luigi Brugnaro "così come con la Regata storica bisogna raccontare e tenere alti i valori della città sia con la trasparenza che con la tolleranza". Mentre per la tutela delle acque ha ricordato che "sono molti i soggetti interessati e magari in silenzio e senza tante polemiche bisogna lavorare assieme".