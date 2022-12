Regalini all'infermiera, medico denunciato per stalking

VALDOBBIADENE - Si invaghisce dell’infermiera sul posto di lavoro e comincia a farle recapitare regalini. Ma lei non apprezza il corteggiamento che via via diviene continuo e denuncia il medico ai carabinieri della compagnia di Vittorio Veneto per stalking. Il fatto, databile tra il dicembre del 2018 e il marzo del 2019, è finito anche in tribunale: alla sbarra un 59enne del trevigiano accusato dalla 35enne infermiera del vittoriese. L'episodio è accaduto in una sede staccata del 118, a Valdobbiadene. Le avances tra l’altro erano divenute sempre più pesanti, lei si era trasferita in un'altra sede di lavoro ma le attenzioni erano continuate. Da qui la denuncia. Il processo inizierà a febbraio. OT