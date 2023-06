Reddito di cittadinanza di 1.850 euro al mese senza obbligo di cercare lavoro, l’esperimento

REGNO UNITO - Un reddito di base universale di 1.850 euro al mese, senza avere l’obbligo di cercare lavoro. E’ questo l’esperimento lanciato in questi giorni nel Regno Unito da un gruppo di ricerca che vuole capire gli effetti di un "reddito di cittadinanza", come noi lo chiamiamo, che vada oltre il minimo indispensabile per sopravvivere, e che non implichi la ricerca attiva di lavoro. Come riporta il Guardian, il programma pilota inizierà in Inghilterra e a beneficiarne saranno un numero limitato di cittadini, trenta in tutto, scelti tra i candidati che si sono proposti per ricevere il sussidio.

Non è il primo esperimento di questo tipo nel Regno Unito: in Galles la stessa cifra viene data per due anni a un gruppo di 500 ragazzi a rischio di esclusione sociale, usciti da una comunità minorile. In Inghilterra le persone che beneficeranno di questo reddito saranno invece di diversa tipologia. Il progetto è volto a capire gli effetti, positivi e negativi, di un alto reddito universale, nell'ottica della lotta alla povertà. I beneficiari del sussidio dovranno rispondere solo a determinate domande in un sondaggio che verrà fatto nei prossimi due anni e a cui verranno sottoposti altrettanti cittadini che, però, non beneficeranno del reddito.