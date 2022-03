Reddito di cittadinanza, avevano percepito senza diritto 130mila euro

VERONA - I Finanzieri del Comando Provinciale di Verona hanno denunciato alla Procura della Repubblica 35 persone residenti nella provincia, sospettate di aver percepito indebitamente il Reddito di cittadinanza per un importo complessivo di 131 mila euro.

Ad aver attirato l'attenzione dei militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, è stato in particolare l'invio di denaro all'estero che gli indagati avevano effettuato negli ultimi anni. In due controlli antiriciclaggio nei confronti di altrettanti "money transfer" del capoluogo scaligero, su circa 86 mila operazioni di rimesse di denaro tra il 2016 e il 2020 per un valore complessivo di oltre 22 milioni di euro, le Fiamme Gialle ne hanno rilevati alcuni che risultavano aver percepito anche il Reddito di cittadinanza, anche se nelle dichiarazioni Isee avessero indicato giacenze bancarie.

Nei nuclei familiari di 229 persone che avevano effettuato rimesse di denaro verso l'estero, vi erano persone destinatarie del beneficio, per un totale di oltre 1,3 milioni di euro. La maggior parte degli indagati, per lo più originari della Nigeria e del Marocco, non risiedeva in Italia da dieci anni come richiede la legge; cinque di loro, inoltre, non lo avevano fatto in maniera continuativa negli ultimi due. Sono stati, così denunciati per l'ipotesi di reato di indebita percezione del contributo. Nei loro confronti l'Inps ha già attivato le procedure di recupero delle somme.