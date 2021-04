Reddito cittadinanza:78 denunciati da Guardia Finanza Padova

PADOVA - La guardia di Finanza di Padova ha denunciato 78 persone per aver indebitamente percepito il reddito di cittadinanza per un importo complessivo superiore a 450.000 euro.



I controlli sono stati svolti con il supporto del Comune e dell'Inps.



Nei confronti di queste persone, in gran parte straniere, i finanzieri hanno svolto riscontri che hanno consentito di accertare che nella domanda presentata per l'ottenimento del reddito di cittadinanza hanno omesso di comunicare di essere sottoposti a misura cautelare personale, producendo dunque false dichiarazioni sul requisito della residenza.



Tra coloro che hanno fatto richiesta c'erano diversi indagati per furto, spaccio di droga e uno anche per rapina a mano armata.