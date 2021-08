Recuperati escursionisti dispersi nella nebbia

UDINE - Si è concluso giovedì in serata un intervento della stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino e dei soccorritori della Guardia di Finanza di Sella Nevea per due escursionisti che hanno chiesto aiuto verso le 17.

I due, molto stanchi e spaventati, hanno riferito alla Sores, chiamando ili Nue112, di essersi smarriti nei pressi di Sella Prevala a causa della nebbia e delle nuvole basse che impediva la visibilità.



Individuata la loro posizione tramite la centrale di Torino con il sistema di georeferenziazione in dotazione SMS Locator, i due sono stati raggiunti dalle squadre dei soccorritori saliti al Rifugio Gilberti con i mezzi fuoristrada e con gli stessi fin dove era possibile sulla sella. Di qui a piedi nella nebbia fino a ritrovarli. Alle 18.30 le squadre stavano scendendo con loro al Rifugio Gilberti.