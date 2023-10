Recuperati due escursionisti che si erano persi in montagna con il buio

UDINE - Due escursionisti della provincia di Udine, un uomo e una donna sulla cinquantina, hanno chiamato il 112 intorno alle 18.30 di ieri dopo aver smarrito la traccia del sentiero al rientro da Casera Bordaglia di Sopra. I due hanno preso erroneamente, in prossimità del crepuscolo, una traccia nera che da Casera Bordaglia traversa sotto il Monte Navagiust, traccia inizialmente larga e chiara da seguire ma che poi si perde tra gli alberi. La Sores ha allertato la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino assieme alla Guardia di Finanza e sei soccorritori si sono portati a Malga Bordaglia bassa con il fuoristrada e da qui a piedi in circa un'ora fino al punto individuato grazie alle.coordinate, ad una quota tra i 1800 e i 1900 metri. Ormai al buio, i due escursionisti sono stati scortati a piedi in circa un'ora fino a Malga Bordaglia Bassa e di qui accompagnati alla loro auto con il fuoristrada dei soccorritori. Intervento concluso intorno alle 22.30.

Foto di repertorio