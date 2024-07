Recuperata seconda vittima dispersa nel fiume Brenta

PADOVA - È stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco nelle acque del Brenta, a Campo San Martino (Padova) il corpo privo di vita del giovane cingalese 23enne disperso dal pomeriggio di ieri. Il giovane era entrato in acqua forse per recuperare un pallone, quando è andato in difficolta.

Un'altra persona, un romeno 30enne è entrato in acqua per aiutarlo, ma entrambi sono scomparsi. Alle 22:40 di ieri è stato recuperato dai sommozzatori di Vicenza il primo corpo, quello del romeno. Stamani le operazioni di soccorso sono riprese nella zona del primo ritrovamento, dove la corrente è particolarmente intensa. Alle 11:25 il recupero della seconda vittima. Sul posto hanno operato, oltre ai sommozzatori, l'elicottero Drago 154 e in nucleo Sapr per le ricerche dall'alto, il personale Tas (Topografia applicata al soccorso), l'imbarcazione fluviale Hidra dotata di ecoscandaglio, operatori del nucleo Speleo Alpino Fluviale e del distaccamento di Cittadella (Padova).

