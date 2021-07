Recuperata la donna caduta sul sentiero della Cima di Terrarossa

UDINE - Traumi ed escoriazioni per l'escursionista di Gradisca d'Isonzo del 1968 (altri dati non pervenuti) ruzzolata per trenta metri lungo i ripidi pendii erbosi intervallati da roccette che caratterizzano i tornanti del sentiero che scende dalla Cima di Terrarossa verso i Piani del Montasio, nel Gruppo del Montasio.

La donna è stata recuperata dall'elisoccorso regionale dopo essere stata stabilizzata. La sua caduta si è fermata in un canalino dove inizialmente non è stato semplice per l'equipe tecnico sanitaria stabilizzarla e sistemarla nel.sacco a depressione. Recuperata a bordo con una verricellata di trenta metri, la stessa effettuata per sbarcare i tecnici e i sanitari dell'elisoccorso, è stata condotta in ospedale.

Sul posto ai Piani del.Montasio, pronte a eventuale ulteriore supporto, le squadre della stazione di Cave del Predil e la Guardia di Finanza di Sella Nevea. L'intervento si è svolto tra le 13 e le 15. Disponibile solo un breve video dell'elisoccorso ai Piani del Montasio.