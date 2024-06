Rebellin, udienza a settembre per chiudere la vicenda giudiziaria

VICENZA - Il 9 settembre si terrà nel tribunale di Vicenza una sorta di udienza fiume al processo per la morte del campione di ciclismo Davide Rebellin in cui si discuterà delle perizie dell'incidente e vi saranno anche le richieste dell'accusa e delle difese.

E non si esclude che nello stesso giorno passa arrivare anche una sentenza.

La decisione è stata presa questa mattina nel corso dell'udienza che segue la decisione dei giudici di rimettere in libertà Wolfgang Rieke, il 64enne camionista tedesco accusato di aver travolto e ucciso Rebellin.

All'imputato sono stati revocati i domiciliari a seguito delle condizioni gravi in cui versa l'uomo che da circa un mese è stato colpito da un ictus e che ora è ricoverato in un ospedale in Germania.