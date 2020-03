Reazione chimica letale in piscina, finisce in tragedia il party della nota influencer

Tre persone sono morte e sei sono in terapia intensiva dopo che del ghiaccio secco è stato versato in una piscina. Come si legge sul 'Mail online' è accaduto a Mosca durante la festa per il 29esimo compleanno di una nota influencer russa di Instagram, Ekaterina Didenko. Tra le vittime anche il marito della giovane, Valentin (Valya) Didenko di 32 anni. La blogger, madre di due figli, ha pubblicato un video in cui tra le lacrime racconta quanto accaduto.

Nella piscina sarebbero stati rovesciati 25 kg di ghiaccio secco. Valentin Didenko a quanto pare voleva che il ghiaccio secco "creasse uno spettacolo di vapore impressionante" mentre gli ospiti della festa saltavano in piscina. Una volta che si sono tuffati in acqua, però, hanno immediatamente iniziato a non riuscire a respirare e a perdere conoscenza. I tre sono morti per avvelenamento da monossido di carbonio