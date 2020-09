Rave-party nel bosco: identificati 34 ragazzi

CORDENONS - Un rave party interrotto, ecstasy sequestrata e un 23enne arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio: è l'esito di un blitz della Polizia avvenuto domenica mattina in una zona periferica di Cordenons a "Bosco di Eleonora" dove si stava svolgendo il raduno non autorizzato con una cinquantina di giovani. Allertati verso le 8 del matino da una segnalazione in Questura, gli agenti della della Squadra Volante e della Squadra Mobile hanno sorpreso i ragazzi intenti a ballare.

Alla vista delle forze dell'ordine diversi ragazzi sono fuggiti dilegaundosi, mentre gli agenti sono riusciti a controllare e identificare 34 ragazzi tra i 18 e 25 anni. Diversi partecipanti erano gravati da precedenti di polizia e segnalazioni in materia di stupefacenti e di invasione di terreni ed edifici. Durante una perquisizione personale a carico di un 23enne sono state rivenute 31 pasticche di ecstasy, mentre nella sua auto c'era un cristallo di "Mdma". Il giovane è stato arrestato nella fragranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. E' stato posto ai domiciliari