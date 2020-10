Rassegna "Fila a teatro", spettacoli per far sognare ad occhi aperti

FRIULI-VENEZIA GIULIA - Uno spettacolo per tutti, che fa sognare ad occhi aperti, con bolle di sapone e oggetti volanti, dove prevale la leggerezza, quella che possiedono gli aquiloni, gli aeroplani di carta e il fumo. Quella dolce inconsistenza che vorremmo avere tutti, per lasciare andare tutto ciò che ci rende ancorati alle difficoltà dell'esistenza. Per librarci in volo, per dare forma a una materia indefinibile come l'aria.

Si chiama Viavai ed è la rappresentazione in prima regionale che verrà messa in scena domenica 25 ottobre alle 16.30 al teatro Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia da Eros Goni e Valentina Franchino di Gambeinspalla.

Altra prima regionale, dedicata a genitori e ragazzi, è la messa in scena al teatro comunale di Zoppola de L'elefante delicato per domenica 8 ottobre alle 16.30.

Un modo per parlare dell'importanza di “prendersi cura” e dell'essere genitori ma divertendosi, tra pantomima, teatro di figura e clownerie. Ortone è un elefante che si è messo a covare un uovo di allodola, la cui madre, svogliata e poco interessata al futuro piccolo, preferisce andare in vacanza. Ortone sopporta di tutto per portare a termine la sua cova, dalle intemperie climatiche invernali alle prese in giro degli altri animali. Alla fine tutto ciò verrà premiato con la nascita non di un pulcino ma di un elefante con le ali. Lo spettacolo è tratto dal racconto L’uovo di Ortone scritto da Theodor Seuss Geisel, scrittore per l’infanzia e fumettista statunitense.

In scena gli attori di Carichi Sospesi e Teatro delle Correnti (Veneto) diretti da Marco Caldiron, con Renzo Pagliaroto e Marco Tizianel. Voci off Marco Caldiron, Marta De Santis, Amir Gharaba. Costumi e scene Roberta Bianchini.

Sono spettacoli della rassegna Fila a Teatro, che prevede appuntamenti fino a febbraio 2020, organizzata dall'Associazione Molino Rosenkranz.

Posti limitati, prenotazione raccomandata.

Saranno attivate le modalità previste dalle norme anti-contagio. Il pubblico dovrà indossare la mascherina.

Spettacoli al Teatro Pasolini Casarsa : Ingresso intero: € 5,00; ridotto: € 4,00 (famiglie di 4 persone); Ingresso gratuito per i bambini fino ai 3 anni

Spettacoli al Teatro Comunale di Zoppola : Ingresso intero: € 5,00; ridotto: € 4,00 (famiglie di 4 persone)

Abbonamento 4 spettacoli € 16,00; Ingresso gratuito per i bambini fino ai 3 anni

Per prenotazioni: Associazione Culturale Molino Rosenkranz.

Info: e-mail mr@molinorosenkranz.i; Whatsapp 377 0985538; tel. 0434 574459

Per evitare la coda e scegliere il posto, si possono acquistare i biglietti online su www.molinorosenkranz.it