Rara ameba “mangia-cervello” infetta un turista che aveva fatto il bagno nel lago di una riserva naturale

USA – Una riserva naturale in Iowa è stata teatro dell’ennesimo caso di infezione provocato della "rara ameba mangia-cervello". Un turista originario del Missouri che stava trascorrendo una vacanza a Lake of Three Fires State Park, nella contea di Taylor, si è sentito male dopo un bagno nelle acque del lago.



Una volta ricoverato gli accertamenti sanitari hanno messo in luce l’infezione da meningoencefalite amebica primaria. Le spiagge della località lacustre sono state chiuse quindi dal dipartimento di prevenzione sanitaria, dello stato americano.



Naegleria fowleri è l’appellativo scientifico della "rara ameba mangia-cervello" che dai primi anni Sessanta ha colpito 154 persone negli Stati Uniti, quasi sempre in maniera letale: solo 5 sono i casi in cui le persone infettate sono riuscite a sopravvivere.



Le condizioni del nuovo paziente colpito dall’ameba sono serie. I sintomi solitamente si manifestano dopo qualche giorno con mal di testa, nausea, vomito, convulsioni, allucinazioni e infine coma. Chi ne viene colpito arriva al decesso entro 18 giorni dai primi sintomi.