Raptus di passione durante l’escursione per una coppia austriaca ma a loro insaputa la webcam del parco riprende tutto

AUSTRIA - Siamo in Austria nel Parco Nazionale delle Nock Mountain, con i suoi paesaggi alpini mozzafiato ma quando gli appassionati di montagna hanno cercato le immagini degli scorci montani nella webcam che consente di ammirare questi luoghi si sono trovati davanti una scena hot. Già perché due escursionisti, persuasi di essere lontani da occhi indiscreti hanno deciso di abbandonarsi ad appassionate effusioni, ignari di essere inquadrati dalle telecamere poste nel parco austriaco. Inevitabilmente l’immagine osé è diventata virale.



L’inusuale scena sulle Alpi Gurktal in Austria è stata immortalata dalla webcam che trasmette in diretta scatti fotografici ogni 20 minuti. A nulla sono valse le rimostranze di chi ha protestato per le immagini erotiche, dato che pure se in Austria le registrazioni d’immagini nei luoghi pubblici sono regolate da norme molto severe in questo caso si tratta di telecamere di sorveglianza (classificazione usata per quelle panoramiche e meteorologiche) poiché trasmettono fotogrammi e non video.