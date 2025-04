Rapper arrestato a Barcellona: condannato a oltre 8 anni per sparatoria e faida

BARCELLONA - È finita a Barcellona la fuga di Simba La Rue, nome d’arte del rapper italo-tunisino di 22 anni, arrestato in esecuzione di un cumulo pena emesso dalle autorità italiane. Il giovane artista, diventato noto anche per i suoi legami con la scena trap milanese, era stato condannato a 4 anni e 6 mesi per la sparatoria avvenuta tra il 2 e il 3 luglio 2022 in via di Tocqueville, nel cuore della movida di Corso Como a Milano.



A questa si aggiunge una seconda condanna a 3 anni, 9 mesi e 10 giorni per il suo coinvolgimento nella cosiddetta faida tra trapper, una serie di episodi violenti che aveva visto contrapposti artisti rivali della scena urban italiana. Simba La Rue aveva lasciato l’Italia per evitare l’arresto. Ora, con il fermo eseguito in Spagna, dovrà scontare oltre otto anni di carcere.