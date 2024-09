Rapito a 6 anni, riabbraccia la famiglia dopo 73 anni

Una storia che sfida il tempo: Luis Armando Albino, scomparso nel 1951, ritrovato grazie alla tenacia di una nipote e alla magia del DNA

Era un pomeriggio come tanti altri quel 21 febbraio 1951 a West Oakland, California. Il piccolo Luis Armando Albino, 6 anni, giocava spensierato in un parco con il fratello maggiore Roger. Nessuno poteva immaginare che quel giorno avrebbe segnato l'inizio di un mistero lungo oltre sette decenni.

Una donna con una bandana in testa si avvicinò ai bambini, parlando in uno spagnolo fluente. Con un sorriso rassicurante, offrì a Luis delle caramelle. Fu l'ultima volta che la sua famiglia lo vide.

Per 73 lunghi anni, il destino di Luis è rimasto avvolto nell'ombra. La sua famiglia non ha mai smesso di cercarlo, con sua madre che portava sempre con sé l'articolo di giornale sulla sua scomparsa, fino alla sua morte nel 2005.

Ma il destino aveva in serbo un finale diverso per questa storia. Nel 2020, Alida Alequin, la nipote 63enne di Luis, decise di fare un test del DNA online "per gioco". Quello che sembrava un innocente passatempo si trasformò nella chiave per risolvere un mistero vecchio di generazioni.

I risultati del test mostrarono una corrispondenza del 22% con un uomo sconosciuto. Intrigata, Alida iniziò a scavare più a fondo. Armata di vecchie foto di famiglia e articoli di giornale ingialliti dal tempo, si mise sulle tracce dello zio perduto.

"Quando ho visto quelle vecchie foto, ho avuto i brividi", racconta Alida. "La somiglianza era impressionante. Sapevo di essere sulla pista giusta".

Con l'aiuto della polizia di Oakland, dell'FBI e del Dipartimento di Giustizia, Alida riuscì finalmente a localizzare Luis sulla costa orientale degli Stati Uniti. L'uomo, ormai 79enne, aveva vissuto una vita intera ignaro delle sue vere origini.

Il 20 giugno 2024, Alida ricevette la notizia che aveva atteso per tutta la vita: lo zio era stato ritrovato. "Ho preso le mani di mia madre e le ho detto: 'L'abbiamo trovato'. È stato un momento di pura emozione", racconta con voce rotta dall'emozione.

Luis, ora un pompiere in pensione e veterano dei Marines, ha finalmente potuto riabbracciare la sua famiglia d'origine. L'incontro più toccante è stato con il fratello Roger, che lo aveva cercato per tutta la vita. Purtroppo, Roger è venuto a mancare solo due mesi dopo la reunion.

Mentre Luis inizia a ricostruire i legami con la sua famiglia ritrovata, rimangono ancora molte domande senza risposta. L'FBI continua a indagare sull'identità della misteriosa donna che lo rapì quel lontano giorno di febbraio. Ma per ora, la famiglia Albino può finalmente celebrare il ritorno del loro amato Luis, in una storia che dimostra come l'amore e la determinazione possano trionfare anche sul tempo.