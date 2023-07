Rapine a turisti e residenti, due arresti

VENEZIA - La Squadra Mobile di Venezia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini stranieri, individuati come i responsabili di cinque rapine a turisti e residenti nel rione 'Piave' a Mestre. I due minacciavano le vittime, anche armati di coltellini e taglierini; la ricostruzione investigativa, sfruttando anche le immagini della videosorveglianza comunale e in base alle testimonianze raccolte tra chi aveva assistito alle rapine, si è concretizzata nei gravi indizi di colpevolezza a loro carico. Valutata la pericolosità dei soggetti è stata chiesta alla magistratura una misura cautelare di tipo restrittivo, provvedimento che è stato emesso dal Gip di Venezia ed eseguito. I due indagati sono ora in carcere.