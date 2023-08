Rapine a massaggiatrici, tre arresti

UDINE - La Polizia della Questura di Udine ha arrestato tre persone, destinatarie della misura cautelare emessa dal Gip del locale Tribunale, gravemente indiziate di 4 rapine ai danni di centri massaggi gestiti da cittadine cinesi. Le tre persone - due cittadini italiani di 21 e 18 anni e uno sloveno di 38 anni, residenti nel capoluogo e in provincia - avrebbero compiuto le rapine a Udine il 10 giugno, a Manzano il 13 giugno, a Tricesimo il primo luglio e a Codroipo il 3 luglio scorsi. Una delle rapine è stata ripresa dalle telecamere dell'esercizio commerciale dove si riconoscono gli autori e la loro azione violenta.

"I rapinatori - hanno spiegato in Questura - agivano alcune volte travisati e altre a volto scoperto, a dimostrazione della sfrontatezza e della forza intimidatoria posta in essere verso le fragili donne". Il cittadino sloveno è stato bloccato mentre stava per raggiungere l'aeroporto di Venezia dove intendeva prendere un aereo per l'estero.