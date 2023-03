Rapinava giovani in stazione ferroviaria, arrestato minorenne

PADOVA - Un 17enne veronese è stato arrestato dalla squadra Mobile di Padova per una serie di rapine commesse, con la minaccia di un coltello a serramanico, ai danni di giovani che stazionavano nella stazione ferroviaria della città euganea. Gli agenti hanno notificato al minore un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i Minorenni di Venezia. Il 17enne, già sottoposto lo scorso gennaio alla più tenue misura cautelare del collocamento in comunità sempre per alcune rapine compiute con l'uso di un coltello, è stato individuato dopo un'analoga aggressione avvenuta la vigilia di Natale a Padova. Nell'occasione, il ragazzo assieme a due giovani non ancora identificati, aveva avvicinato e circondato nel piazzale di fronte alla stazione ferroviaria un 19enne, puntandogli un coltello all'addome, e gli aveva prima frugato nelle tasche e poi sottratto il portafogli con una somma di poco inferiore ai 100 euro. Le indagini, supportate dalla visione delle immagini degli impianti di videosorveglianza, hanno portato ad individuare il responsabile, appunto il 17enne che ora si trova in un istituto penale per Minorenni.