Rapinatori incappucciati fuggono a cavallo come nel far west

BRASILE - Una telecamera di sicurezza ha catturato il momento in cui due rapinatori a cavallo sono arrivati per rapinare un supermercato situato sulla spiaggia di Carne de Vaca, nel comune di Goiana, sulla costa nord di Pernambuco, in Brasile per poi fuggire.

Il giorno dopo il furto, questo venerdì (11/12), sono stati localizzati e detenuti da agenti della 3a Compagnia Indipendente della Polizia Militare (CIPM) e inviati alla Stazione di Polizia di Goiana. Secondo la Polizia Militare di Stato, i due che montavano sull'animale quando sono arrivati al supermercato, lo hanno utilizzato come mezzo di fuga.

Il crimine è avvenuto a Praia de Carne de Vaca, mentre altri due impiegati del negozio di alimentari si trovavano all’esterno all'ingresso del negozio, sono stati poi sorpresi e si sono arresi agli aggressori. La coppia incappucciata ha costretto i dipendenti a mettere le mani sulla testa. Mentre uno entrava nel locale, l'altro lo copriva all'esterno del negozio commerciale.

IL VIDEO