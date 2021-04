Rapinarono giovane con taser, arrestati due ventenni e un minore

VENEZIA - Due ventenni e un minore sono stati arrestati dal Nucleo Natanti dei Carabinieri di Venezia per una rapina a mano armata ai danni di un coetaneo.



Le tre ordinanze di custodia cautelare sono state emesse dai Giudici per le Indagini Preliminari del Tribunale Ordinario e del Tribunale per i Minorenni di Venezia ed eseguite stamane.



I fatti risalgono ad una sera del mese di ottobre 2020 all'isola di Sant'Elena: i tre, secondo le indagini degli investigatori, avevano rapinato un giovane veneziano, poco più grande di loro, dopo essersi presentati a casa sua convincendolo ad organizzare un party a base di "droghe".



Una volta dentro la casa i tre indagati hanno colpito la vittima alle spalle, sferrandogli anche dei pugni in faccia e poi gli hanno scaricato addosso un "taser" per impossessarsi di circa 500 euro.



Poi sono fuggiti, lasciando il malcapitato a terra.



I due maggiorenni sono stati posti agli arresti domiciliari mentre il minorenne accompagnato in una comunità. (