Rapinano la sala giochi "Lucky Slot" dopo aver legato un dipendente

PADOVA - Due banditi hanno rapinato ieri notte a Cadoneghe la sala giochi "Lucky Slot" dopo aver legato mani e piedi il dipendente. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Padova e di Vigodarzere. I militari hanno accertato che ad agire sono stati due malviventi, travisati da passamontagna e armati di coltello, che dopo essere entrati nel locale in quel momento priva di clienti e hanno immobilizzato il dipendente, legandogli mani e piedi con delle fascette da elettricista. Poi si sono appropriati del denaro e sono fuggiti. Gli investigatori hanno recuperato il coltello lungo 23 cm usato dai rapinatori che se ne sono disfatti lanciandolo in un tombino. Non ancora quantificato l'ammontare del bottino.