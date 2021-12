Lo rapinano nella notte in casa: provato, morirà qualche ora dopo

LORENZAGO DI CADORE (BELLUNO) - Prima lo hanno malmenato, poi legato nella sua abitazione e infine rapinato da due otre persone, tutti con il volto travisato da un passamontagna.



Tutto questo per portargli via duecento euro. Dopo aver messo sottosopra l’abitazione, i ladri se ne sono andati nel cuore della notte, lasciandolo a terra in cucina.



L’episodio è accaduto ieri notte a Lorenzago di Cadore, nel bellunese.

Angelo Mainardi, 82 anni, domenica mattina era riuscito a chiamare il fratello, poi a raccontare ai Carabinieri quanto accaduto. Alle 14 il fratello era tornato per portargli il pranzo ma lo ha trovato senza vita.

Mainardi viveva da solo, in via Riva. E ora le indagini si fanno serrate per risalire ai ladri.