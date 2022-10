Rapinano il gestore di un distributore e lo colpiscono alla testa

UDINE - Sarebbero state due le persone che, con il volto coperto dal casco, hanno rapinato mercoledì sera un distributore di carburante in via Palmarina, a San Giovanni al Natisone.



Poco prima dell'orario di chiusura i due rapinatori, che tenevano in mano un oggetto che sembrava un'arma, hanno intimato al gestore di consegnare l'incasso di giornata.



Uno dei due ha colpito con guanti rinforzati il titolare della stazione di servizio, ferendolo lievemente al capo. I due si sono dileguati con un'auto, presumibilmente nascosta poco distante. Ancora da quantificare il bottino della rapina. Indagano i Carabinieri di Udine.