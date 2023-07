Rapinano cellulare a coetanei, arrestate due ragazze 16 e 17 anni

VILLAFRANCA DI VERONA - Due giovani di 16 e 17 anni di Bussolengo (Verona) sono state arrestate dai carabinieri di Villafranca per rapina aggravata e lesione personali aggravate in concorso ai danni di una coppia di coetanei. Le due ragazze sono state raggiunte da un provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni di Venezia con cui è stata disposta l'accompagnamento della 16enne presso un Istituto penale femminile per minori ed il collocamento della 17enne presso una comunità per minori. L'episodio era avvenuto lo scorso 24 giugno, vittima una coppia di minorenni.

Mentre erano vicini ad un esercizio commerciale, i due ragazzini erano stati avvicinati ed aggrediti dalle due adolescenti, che si erano impossessate di un telefono cellulare I-phone e di 10 euro. Le indagini dei carabinieri hanno portato all'individuazione delle due presunte responsabili. I militari hanno informato la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, che ha emesso il provvedimento cautelare.