Rapinano anziano a Mestre, tre arresti

VENEZIA - Tre uomini senza fissa dimora sono stati arrestati dai Carabinieri di Mestre perchè accusati di rapinato un anziano che stava uscendo da un parco pubblico dopo una passeggiata.



Per i militari dell'Arma si tratta di tre sbandati, con diversi precedenti, soliti aggirarsi davanti ai parchi pubblici o gli esercizi commerciali per sbarcare la giornata e procurarsi con espedienti o piccoli furti il denaro per l'alcol o una dose.



Si tratta di due serbo-kossovari, di 44 e 31 anni, e di un giovane 19enne nato a Venezia, parente del 44enne.



Il gruppo aveva notato l'anziano uscire dal parco, dopo aver prelevato un po' di contante per la spesa quotidiana, e dopo averlo seguito lo hanno accerchiano e aggredito, usando la sua giacca per "incappucciarlo" e farlo cadere.



Così gli hanno sottratto il denaro e sono fuggiti. La vittima della raoina non ha fortunatamente riportato conseguenze.



Ricevuto l'allarma da un passante, i Carabinieri, grazie alla conoscenza del territorio, hanno rintracciato poco dopo i tre soggetti, ritrovando anche il denaro rapinato, che è stato restituito all'anziano. Sono stati arrestati con l'accusa di rapina aggravata.