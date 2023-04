Rapina un 17enne a Vicenza, arrestato e rimpatriato

VICENZA - Ha rapinato uno studente di 17 anni, strappandogli la collanina d'oro che portava al collo, ma poi è stato bloccato dal padre del minorenne e quindi arrestato dalla Polizia. Protagonista della vicenda, avvenuta ieri pomeriggio nel centro di Vicenza nei pressi di una fermata degli autobus, un cittadino marocchino di 28 anni, che sarà processato oggi in Tribunale per direttissima. In considerazione di quanto accaduto, il Questore della Provincia berica Paolo Sartori ha dato disposizione all'Ufficio Immigrazione di avviare l'iter, in parallelo con quello giudiziario, finalizzato all'espulsione dell'uomo dal territorio nazionale. Secondo la ricostruzione degli agenti della squadra Volanti, intervenuta sul posto, dopo la rapina lo straniero è scappato a piedi ma il minorenne l'ha inseguito e nel contempo ha allertato con il cellulare la centrale operativa del 113 e il padre. L'uomo, trovandosi a breve distanza dal luogo dei fatti, è riuscito a fermare il rapinatore, che poi è stato bloccato dai poliziotti.