Rapina nel negozio: arrestato il secondo responsabile

VENEZIA - Un 33enne straniero senza fissa dimora, già detenuto per altra causa nel carcere di Gorizia, è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Pordenone per una rapina aggravata commessa il 2 dicembre scorso a San Stino di Livenza (Venezia). Insieme a un complice 29enne, già arrestato sul posto, il 33enne aveva sottratto merce dagli scaffali di un esercizio commerciale e, durante la fuga, aggredito l’addetto alla sicurezza. Le indagini, condotte dai Carabinieri di Portogruaro, hanno permesso di raccogliere gli elementi necessari al riconoscimento e al fermo del fuggitivo, che ora si trova in carcere.