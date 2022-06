Rapina a mano armata in un supermercato

VENEZIA - Rapina a mano armata al supermercato Famila di Campagna Lupia (Venezia). È successo nel tardo pomeriggio di ieri, quando all'interno c'erano ancora diverse persone intente a fare la spesa.

Sarebbero due i banditi entrati in azione, verso le 18, con il volto travisato: uno si è diretto verso le casse pistola alla mano, mentre il complice avrebbe puntato un fucile contro la clientela, per tenerla a bada. "Ero lì, stavo per uscire con la spesa e un tipo col fucile non mi ha fatto uscire. - racconta una signora - Mi ha detto di stare tranquilla, che sarebbe durato tutto poco.

Nel frattempo un altro con la pistola in mano svuotava le casse. Sembrava la scena di un film, ma era realtà". I carabinieri, ricevuto l'allarme quando i rapinatori si erano già dati alla fuga, sarebbero riusciti a rintracciarli e arrestarli nelle ore successive.