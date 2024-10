Rapina a mano armata in farmacia: banditi acciuffati dopo l'inseguimento

PADOVA - Due persone sono state arrestate e una terza è stata denunciata dai Carabinieri di Padova, al termine di un inseguimento in auto lungo le vie della città dopo una rapina a mano armata a una farmacia. Durante un pattugliamento nella zona di via Pontevigodarzere, i militari sono stati insospettiti da un'automobile ferma in sosta con una passeggera a bordo, e hanno deciso di effettuare un controllo, notando due uomini uscire di corsa dalla farmacia; uno dei due aveva fra le mani un sacchetto bianco. Saliti a bordo dell'auto, una Ford Fiesta, i tre sono ripartiti a forte velocità nel traffico, a quell'ora intenso.

Ne è scaturito un inseguimento lungo 2 chilometri, durante il quale un passeggero ha gettato il sacchetto da un finestrino; recuperato in seguito, al suo interno aveva una pistola da soft air priva di tappo rosso. I Carabinieri sono riusciti infine a bloccare i fuggitivi e il conducente, scendendo dalla vettura, si è disfatto di uno scaldacollo nero. Dalla perquisizione personale e al veicolo, i militari hanno trovato tre paia di guanti, un berretto e un sacchetto con denaro per 1.165 euro. I due uomini sono stati tratti in arresto in flagranza per rapina a mano armata e portati in carcere a Padova, mentre la donna è stata denunciata per concorso nella rapina.