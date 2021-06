Rapina e lesioni, 31enne sarà rimpatriato

PORDENONE - Mercoledì un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante di Pordenone ha controllato in centro città tre giovani, uno dei quali risultava essere un 31enne pakistano, già noto agli operatori di Polizia.

A suo carico due condanne definitive, una emessa dalla Corte d’Appello di Trieste in materia di detenzione e spaccio di sostanze stupefacentia 3 anni e 8 mesi di reclusione, nonché una precedente condanna per rapina e lesioni, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Verona nel settembre del 2017.



Nel primo caso, l’uomo era stato coinvolto nell’indagine della Squadra Mobile, denominata “Bronx”, venendo tratto in arresto, unitamente ad altri connazionali, per un giro di spaccio nel centro cittadino, definitivamente debellato con tale operazione di Polizia. Nel secondo caso, i fatti risalgono alla notte del 5 giugno 2017, quando a Verona, verso le ore 3, il cittadino pakistano in argomento, unitamente ad altri quattro connazionali, armati di bastone, avevano picchiato e rapinato, nelle vicinanze dell’Arena, un cittadino magrebino, al quale hanno rubato il borsello e l’iPhone con documenti vari, dileguandosi poi per le vie del centro.



Il giovane, che non aveva documenti, è stato quindi accompagnato negli Uffici della Questura, dove il locale Ufficio Immigrazione ha approfondito la sua posizione, riscontrando come nell’anno 2018 il giovane avesse chiesto il riconoscimento della Protezione Internazionale, rigettata dalla competente Commissione di Gorizia. Ancora, gli Agenti dell’Ufficio Immigrazione hanno verificato come il 31enne cittadino pakistano fosse stato scarcerato, per fine pena, in data 21 giugno 2021 e, pertanto, sussistendone i presupposti normativi, era stata richiesta la disponibilità alla Direzione Centrale dell’Immigrazione di un posto presso un Centro di Permanenza per i Rimpatri dove collocare il giovane, ai fini del suo definitivo allontanamento dal Territorio Nazionale.



Notificato il provvedimento di espulsione, su disposizione del Questore della Provincia di Pordenone Marco Odorisio, lo stesso è stato, quindi, collocato nel C.P.R. di Gradisca d’Isonzo (GO), ove è stato accompagnato, sempre nella serata di ieri, da Agenti della Questura della Destra Tagliamento.