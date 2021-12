Rapina in gioielleria a Trieste, bottino di 20mila euro

TRIESTE - Una rapina è avvenuta ieri pomeriggio in una gioielleria di via Udine dove due banditi, più un terzo che faceva da palo, hanno rapinato bracciali e altri oggetti per un valore complessivo di circa 20mila euro.

Lo riportano siti dei media locali precisando che il commerciante titolare dell'esercizio, Livio Cepak, sarebbe stato immobilizzato a terra da uno dei due banditi mentre l'altro arraffava qualunque oggetto a portata di mano.

Entrambi avevano il volto coperto da mascherine e indossavano cappelli. Secondo quanto ricostruito dalla polizia, il giorno prima un uomo si sarebbe presentato nel negozio per fare un acquisto e si sarebbe trattato proprio di uno dei rapinatori che stava effettuando un sopralluogo. I due banditi avrebbero parlato tra di loro con un accento napoletano ma non si esclude che possa trattarsi di un depistaggio.

Subito dopo la rapina i tre sarebbero fuggiti in direzioni diverse.