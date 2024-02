Rapina due farmacie: arrestato, finisce in carcere

VERONA - Un 63enne residente nel bresciano è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Peschiera del Garda (Verona) che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Verona, per una rapina a mano armata commessa ai danni di una farmacia lo scorso 11 dicembre. L'indagato è stato individuato dai militari attraverso l'analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nelle immediate vicinanze della farmacia nel paese gardesano.



L'uomo dopo la rapina si è recato a piedi verso la Stazione Ferroviaria di Peschiera del Garda, quindi è stato ripreso alla Stazione Ferroviaria di Brescia, dove era sceso. Le investigazioni hanno accertato che lo scorso 16 dicembre, in una farmacia di Grumello del Monte (Bergamo), era stata commessa un'altra rapina aggravata con le stesse modalità, da parte di un uomo con le stesse caratteristiche fisiche dell'autore di quella compiuta a Peschiera. Confrontando le immagini delle due rapine, è emergeva come l'autore fosse lo stesso, sia per i caratteri somatici, sia per l'abbigliamento indossato per entrambe le rapine.



Grazie al sistema SARI (il riconoscimento facciale nella pubblica sicurezza), è stato identificato il 63enne, nella cui abitazione sono stati trovati i due giubbotti usati per commettere la rapina, una replica di pistola Beretta 92 con tappo di colore rosso, oltre alcuni buoni sconto cartacei con l'intestazione della farmacia rapinata a Grumello del Monte. L'uomo è stato arrestato e tradotto nella Casa Circondariale di Brescia a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.