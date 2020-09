Rapina denaro e telefono, individuato ed arrestato a Mestre

VENEZIA - I Carabinieri di Mestre, hanno arrestato un cittadino moldavo 32enne in esecuzione di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dalla Procura della Repubblica di Venezia per "rapina e lesioni personali gravi".



L'uomo è infatti stato individuato quale responsabile di rapina e lesioni personali dolose gravi ai danni di un romeno, avvenute la notte del 7 agosto 2020 nei pressi della Sala Slot di via Cappuccina.



Quest'ultimo era stato avvicinato da due uomini di grossa stazza, che dopo averlo minacciato, lo percuotevano, facendosi consegnare il telefono cellulare, una somma contante di 150 euro, i documenti personali e la carta Post Pay. Successivamente venivano eseguiti fraudolentemente alcuni prelievi di denaro.



Le indagini, svolte dagli stessi militari, hanno permesso di identificare l'aggressore, ed arrestarlo.